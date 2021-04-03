Yoğun bakıma alınan hastaların yaş ortalaması 50-65 yaş arasına geriledi

Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, TELE 1 Ana Haber’e konuk olarak son durumu değerlendirdi. Cinel, şöyle konuştu:

*Ağır hasta sayımız 2 bin 231. Ağır hasta sayısında azalma söz konusu değil. Yukarıya doğru gidiyoruz. Şu anda dün 42 binlerdeydik, bugün 44 bin 756 vaka sayımız var.

*Yukarıya doğru gittiğimiz sürece diken üstünde olmamız gereken haftaları yaşıyoruz. Şu ana kadar olan 1. dalgada 13 bin 900’lerde vaka sayısı varken 2. dalganın zirvesi kasım sonu aralık başında 33 bindi rakam bugün 44 bin 756’ya vardık.

*İyileşen hasta sayımız tam yarısı neredeyse, 23 binlerde. Yani bir havuz düşünün sürekli doluyor. Bunların yansıması hastanelerdeki önce servis yataklarına, daha sonra ağır hastaya yansıyor. Ağır hasta sayımız yukarı doğru gitmeye devam ediyor.

“YOĞUN BAKIMLARDA DURUM İYİ AMA KORKMAMIZ GEREKEN GÜNLERDEYİZ”

*Şu anda yoğun bakımlarımızda 2. dalganın zirvesinde yaşadığımız 5 bin 980 hastamız yok, daha iyiyiz ama öyle bir gidiş söz konusu ki çok korkmamız gereken günlerdeyiz.

*Bir adım geri çekilmemiz gerekiyor. Ramazan ayı beklenmeden 1 hafta öncesinde 5-6 gün ciddi anlamda tedbirler uygulanması lazım. Bunu hastanelerimiz tölere edecek düzeyde olmayacaktır.

*Servisler tamamen doldu. Bu servis yataklarından aşağıya, yoğun bakıma hastalar daha erken zamanda inmeye başladılar. Mutant virüs nedeniyle bu virüsün bulaşıcılığı çok fazla. Kritik hastalığa denk gelirseniz bu virüsün öldürücülüğü çok yüksek. Yoğun bakıma hastalar çok çabuk düşüyor. Radyografik olarak görüntüleri korkunç. Daha fazla hasarla geliyorlar.

Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel.

“HERKESİN BİR ADIM GERİ ÇEKİLMESİ LAZIM”

*Organ fonksiyon kayıplarıyla yoğun bakıma gelen hastalarımızın tedavisinde çok emek harcıyoruz. Durumun kontrolden çıkmaması lazım. Artan sayılar, vaka artışı, ürktücü boyutta. Her gün artıyor.

*Herkesin bir yakını hasta. Herkes yer arıyor. Özel hastanelerde yer problemi başladı. Böyle olduğu zaman mutlaka herkesin bir adım geri çekilmesi lazım. Sosyalizasyonu en aza indirgememiz gereken bir 10 gün yaşayacağız.

*Hastanelere acil olmadıkça ya da zaman duyarlı acil dediğimiz kanser vakaları, onunla ilişkili durumlar, kalp krizleri, beyin kanamaları, uyuşukluklar gibi acil bir durum söz konusu olmadıkça hastanelere gitmememiz gereken bir dönemdeyiz.

*Hastanelerde hasta yükünün azaltmaya çalıştık. Servislerimizin yüzde 50’sini Covid’e ayırdık. 60-70’e kadar gidecek.

“YOĞUN BAKIMA 50-60-65 YAŞ ARASI HASTALARI ALIYORUZ”

*3. dalga çok ürkütücü geliyor. Şu anda içerisindeyiz ama önümüzü göremiyoruz. Karşımızdaki varyant virüs yeni silahlar geliştirmiş durumda. 65 yaş üstü ve sağlık personelini aşılamayı başardık ama başardığımız aşı ve oran yüzde 83’lerdeyken koruyabiliyor. Geri kalan yüzde 17’ye denk geliyor ve hastalığı ağır geçiyorsanız hastalığı, yüzde 50-60 daha ölümcül türüyle karşı karşıyasınız.

*Yoğun bakıma ulaşma sürelerinde uzamalar mevcut. Virüs genç insanları yoğun bakıma düşürüyor. Yoğun bakıma 50-60-65 yaş arası hastaları alıyoruz. Ekonomiye katkısı alan, üretkenliği olan insanları alıyoruz. Çocuklara doğru gitti virüs. Biz yeteri kadar tedavi verebilmemiz için yüzde 10-15 boş yerimizin olması lazım.

Prof. Dr. Cinel: Öyle bir