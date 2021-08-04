YKS tercih süreci uzatıldı

Türkiye'de meydana gelen yangın ve sel felaketleri nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerinin uzatılması kararı alındı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tarihleri de açıkladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından, Türkiye’de meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldıklarını duyurdu.

YENİ TARİHLER BELLİ OLDU

Yeni tercih tarihlerini de duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum” ifadelerini kullandı.