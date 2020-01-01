Yılın ilk dakikalarında doğan bebeğe onun adı verildi

Ordu'da yeni yılın ilk dakikalarında doğan kız bebeğe, 3 Aralık'ta evinin önünde öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in adı verildi. Bebeği ziyaret eden Ordu Valisi Yavuz, Ceren bebeğe altın taktı.

Yılın ilk dakikalarında doğan bebeğe onun adı verildi
banner23

Ordu Altınordu'da yeni doğan kız bebeğe, 3 Aralık 2019'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen, Ordu Üniversitesi 3'üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir'in adı verildi.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde gerçekleşen doğumda Emine-Aşkın Özdemir çiftinin bir kızları oldu.

Bebeğe 3 Aralık 2019'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen, Ordu Üniversitesi 3'üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir'in adı verildi.

Bebeği ziyaret eden Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ceren bebeğe altın taktı.

Ceren bebeği kucağına alan Vali Yavuz, Emine-Aşkın Özdemir çiftini de kutladı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
O İlde evler kara gömüldü
O İlde evler kara gömüldü
  1. Türkiye

banner1

banner19

banner3

banner18

izmir escort izmir escort izmir escort