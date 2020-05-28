Yıldırım çarpan 3 çocuk babası genç adam yaşamını yitirdi

Yıldırım çarpan 3 çocuk babası genç adam yaşamını yitirdi
banner23

Bitlis’in Hizan ilçesinde yıldırım çarpması sonucu 30 yaşındaki 3 çocuk babası genç adam yaşamını yitirdi. 

Olay, Hizan’a bağlı Aladana köyünde meydana geldi. Koyunlarını otlatmak için köye yakın yerde çobanlık yapan 3 çocuk babası Şakir Çetin (30), yıldırım çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Çetin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Trump’ın sosyal medya tehdinin ardından Facebook...
Trump’ın sosyal medya tehdinin ardından Facebook...
  1. Dünya

banner19

banner1

banner3

banner18