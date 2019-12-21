Yenide göklerde...

26 Kasım 2019'da bir SMS ile biletli tüm yolcularına duyuru gönderen Atlasglobal finansal sorunlar nedeniyle tüm uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı. Hemen arkasından çalışanlarına gönderdiği mesajla nöbetçi personel hariç tüm çalışanlarını da izne çıkaran Atlasglobal bugün saat 11:15 itibariyle yeniden uçuşlara başladığını açıkladı.

ATLASGLOBAL'DEN BİLETİ OLANLAR NE YAPACAK?

21 Aralık arası yapılamayan uçuşlara ait tüm biletlerin açık bilete çevrildiği bildirilen açıklamada, açığa alınan biletlerle ilgili işlemlerin 19-20 Aralık tarihlerinde tamamlanacağı ifade edilmişti.

Açıklamada, müşterilerin açığa alınan biletlerle ilgili değişiklik taleplerini biletin satın alındığı acentelere veya callcenter@atlasglb.com adresine PNR numarası ile iletilebileceği kaydedilmişti.