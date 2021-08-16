Yavuz sondaj gemisi Karadeniz için hazırlıklara başladı

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Yavuz sondaj gemisi Karadeniz için hazırlıklara başladı
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Yavuz sondaj gemisi Karadeniz için hazırlıklara başladı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Yavuz sondaj gemisinin Haydarpaşa Limanı'na yanaştığı ve hazırlıkların ardından Karadeniz'e hareket edeceği bilgisini paylaştı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yavuz sondaj gemisi Boğaz geçiş hazırlıkları ve kule söküm işlemleri için Haydarpaşa Limanı'na yanaştı. Teknik hazırlıklar tamamlandıktan sonra, Yavuz Karadeniz'e hareket edecek."

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