YAŞ kararları açıklandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Yüksek Askeri Şûra sona erdi. Generalliğe terfi edecek albaylarla, bir üst rütbeye terfi edecek general-amirallerin dosyaları incelendiği şûra sonrası alınan kararlar açıklandı.

YAŞ kararları açıklandı
banner23

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar mevcut görevlerine devam edecek.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süreleri de birer yıl uzatıldı.

Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Tümgeneral Veli Tarakçı korgeneralliğe, Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe, Tümamiral Aydın Şirin koramiralliğe terfi ettirildi.

* 17 general ve bir amiral bir üst rütbeye yükseltildi.

51 albay general oldu.

35 general ve amiralin görev süresi bir yıl uzatıldı.

294 albayın görev süresi iki yıl uzatıldı.

30 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

226 olan general ve amiral sayısı 247’ye yükseltildi.

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2020, 15:59
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
3 fırkateyn Akdeniz açıklarına doğru hareket...
3 fırkateyn Akdeniz açıklarına doğru hareket...
  1. Türkiye

banner19

banner1

banner3

banner18