YAŞ kararları açıklandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Yüksek Askeri Şûra sona erdi. Generalliğe terfi edecek albaylarla, bir üst rütbeye terfi edecek general-amirallerin dosyaları incelendiği şûra sonrası alınan kararlar açıklandı.