Vicdanın kurusun...

Vicdanın kurusun...
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Sosyal medya hesabından dün yaptığı canlı yayında 3 yaşındaki kuzeni Z.E.K.'ye zorla sigara içirmeye çalışan 19 yaşındaki Betül A., büyük tepki toplamıştı.

Canlı yayında kız çocuğunun kendisine direnmesine rağmen zorlamaya devam eden Betül A.'nın adresi savcılığın talimatının ardından emniyet tarafından tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Betül A.'yı gözaltına aldı.

Betül A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ÇOCUK "İÇMEM" DEDİ, O ''İÇERSİN'' DİYE ZORLADI

Büyük tepki çeken görüntülerde küçük kız çocuğunun "Ben sigara içmem, babam vermiyor" deyip geri kaçtığı Betül A.'nın ise "İçersin, güzel içersin. Ben baban mıyım?" diyerek zorladığı görülüyor.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2020, 16:27
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YORUMLAR
.metin kiziltas
.metin kiziltas - 1 saat Önce

Çok güzel şimdi ona sigarayı önce yakın sonrada yedirin lütfen

Hassan
Hassan - 51 dakika Önce

Dunyada akil hastalari çogaldi

Cor_ona
Cor_ona - 24 dakika Önce

Işte buyuzden sosyal medyaya düzenleme getirilsin

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