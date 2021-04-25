Vebitcoin’in CEO’su ve eşi yasadışı bahse bulaşmış

banner32

Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurması sonrası başlatılan operasyonda yeni gelişme... Şirketin CEO'su İlker Baş ile eşi Güliz Baş'ın yasadışı bahis çetesinin dört kişilik lider kadrosunda oldukları iddiasıyla tutuksuz olarak yargılandıkları ortaya çıktı.

Vebitcoin’in CEO’su ve eşi yasadışı bahse bulaşmış
banner23

Kripto para borsası Thodex’in bakım yapılacağı açıklaması sonrası sitesini kapatması ve sahibi Faruk Fatih Özer’in yurt dışına kaçmasıyla başlayan sürece, Muğla merkezli Vebitcoin de katıldı. Vebitcoin içine girdiği finansal zor durumdan dolayı faaliyetlerine son verdiğini açıkladı. Şirketin CEO’su İlker Baş’ın ardından üç kişi daha gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyeti Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü’nde ifade işlemleri süren Baş çiftinin, yasa dışı bahis çetesinin dört kişilik lider kadrosunda oldukları iddia edildi. Çeteye üç yıl önce düzenlenen operasyonda İlker ve Güliz Baş’ın 34 kişiyle birlikte gözaltına alınıp, Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz olarak yargılandıkları ortaya çıktı. (DHA)

CORONA TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifade işlemleri öncesi hastaneye sağlık kontrolüne götürülen İlker Baş’ın Covid-19 testi pozitif çıktı. (İHA)

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Corona virüsle mücadelede Güney Afrika mutantı...
Corona virüsle mücadelede Güney Afrika mutantı...
  1. Sağlık

banner19

banner1

banner3

banner18