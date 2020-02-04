Van'da korkunç olay: Minübüsün üzerine çığ düştü... Ekipler zamana karşı yarışıyor

Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüs ve iş makinesinin üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İş makinesi operatörünün olaydan son anda kurtulduğu ve hastanede tedavi olduğu bildirildi. Van Valisi Bilmez, "Minibüste 10-15 yolcu olduğu tahmin ediliyor" dedi.

Van'da korkunç olay: Minübüsün üzerine çığ düştü... Ekipler zamana karşı yarışıyor
banner23

Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez NTVyayınına bağlanarak, bölgede yoğun kar ve tipinin etkili olduğunu söyledi. 

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları ve jandarma ekiplerinin gönderildiğini belirten Bilmez, şöyle devam etti:

"Van Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde minibüs ve bir iş makinesinin çığ altında kaldığı ihbarı bize ulaştı. Ekipler bölgeye yönlendirildi. Aynı zamanda karayolları ve belediyenin işmakinelerini orya ymnlendirdik. İlk ekip olay yerine vardı. Ancak telefon çekmiyor. Minibüsün içinde 10-15 arasında yolcu olduğu söyleniyor. Bölgede yoğun kar ve tipi etkili."

Van Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Uçar ise NTV'ye "Ekipler olay yerine vardı. İkinci ekip vardığında 14 personel olaya müdahale edecek. Bölgede kar yağışı devam ediyor ve görüş mesafesi çok düşük.Telefon bağlantısında güçlük yaşıyoruz. Araç ve ekipman konusunda bir sıkıntısı yok. Kısa sürede mahsur vatandaşlara ulaşacağımızı düşünüyoruz. Bölgede yaşayan bir vatandaş ile telefonda görüştüm. Minübüste 10-15 kişi olduğunu söyledi" dedi. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Acı haber geldi... 4 kişi hayatını kaybetti
Acı haber geldi... 4 kişi hayatını kaybetti
  1. Türkiye

banner1

banner19

banner3

banner18

escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara brazzers porno izle izmir escort izmir escort izmir escort gaziantep escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort Tekirdağ escort Kütahya escort Yalova escort Çanakkale escort Balıkesir escort Aydın escort Manisa escort Muğla escort Afyon escort Tokat escort Sivas escort Trabzon escort Ordu escort Amasya escort