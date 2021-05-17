Van'da köpeklerin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti.

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Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Beyüzümü Mahallesi'nde sabah saatlerinde köpeklerin saldırısına uğrayan Ruken Kolcu (6), hayatını kaybetti. Küçük kız sabah erken saatlerinde bir anda evlerinin yakınlarındayken ortadan kayboldu. Ailesi kızlarını bulamayınca güvenlik güçlerine haber verdi. Yapılan arama çalışmaları sonrasında küçük kızın köpeklerin saldırısı sonrası öldüğü tespit edildi. Minik Ruken'in cansız bedeni ise evine 500 metre uzaklıkta buludu. Küçük kız gözyaşları içinde defnedildi..

Van'da köpeklerin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgilere göre, 'nde yaşayan Kolcu ailesinin 4 çocuğundan biri olan Ruken, sabah 07.00 saatlerinde evlerinin yakınlarındayken bir anda kayboldu.

Kızlarını bulamayan aile, polis ekiplerine haber verdi.

Polis ekipleri ve komşuların aramaları sonucu evlerinin yaklaşık 500 metre ilerisinde kız çocuğunun köpeklerin saldırısı sonucu öldüğü haberi geldi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yapılan inceleme sonrası Ruken Kolcu'nun cansız bedeni, cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Beyüzümü Mahallesi'nde yaşayan Kolcu ailesinin 6 yaşındaki kızı Ruken, sabah 07.00 saatlerinde evlerinin yakınlarındayken kaybolmuş, daha sonra evlerinin yaklaşık 500 metre ilerisinde köpeklerin saldırısı sonucu ölü halde bulunmuştu.

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