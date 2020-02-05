Van'da arama ekiplerinin üzerine çığ düştü: 8 ölü

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan minibüsteki iki kişiyi arama çalışmalarını yürüten ekiplerin üzerine çığ düştü.

Kuratma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye takviye ekipler gönderildi. Çalışmalarda 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 30 kişi de sağ kurtarıldı.

Çığ altında olduğu değerlendirilen 10-15 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çığ altında kalanlar arasında Van AFAD İl Müdürü'nün de olduğu bildirildi.

NTV yayınına telefonla bağlanan Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, kurtarılanların hayati tehlikesi olmadığını söyledi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada, "Devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bölgede tekrar bir çığ düşme hadisesi yaşanmıştır. Yaşanan bu çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Olayın ardından bölgeye Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Siirt, Erzurum ve Ankara illerinden JAK dahil arama kurtarma ekipleri sevk edildiği belirtilerek şöyle devam edildi:

"Ayrıca arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği sırada çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürü'nün yerine Muş İl AFAD müdürü bölgeye sevk edilmiştir. Diğer iller teyakküza geçirilmiş olup arama kurtarma çalışmaları için hazır bekletilmektedir. Ayrıca Ankara’dan yürütülen çalışmaları sevk etmek üzere AFAD Müdahale Daire Başkanı bölgeye gönderilmiştir. Gelişmelerle ilgili bilgi verilecektir."



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAKAN SOYLU'DAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla görüştüğü İçişleri Bakanı Soylu'dan Bahçesaray'daki çığ düşmesi ve arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

İLK ÇIĞ'DA 5 KİŞİ ÖLDÜ

Van-Bahçesaray karayolunun 33. kilometresinde dün bir minibüsün üzerine çığ düşmüştü. Başlatılan çalışmalarda 7 kişi sağ kurtarılırken 5 cansız bedene ulaşılmıştı. Arama kurtarma çalışmaları bugün saat 07.00 sıralarında