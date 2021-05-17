Üst düzey PKK’lının öldürüldüğünü duyuran Erdoğan’dan üstü kapalı Sedat Peker açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Yurtdışına kaçtıktan sonra son günlerde yayımladığı videolarla gündem oluşturan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’le ilgili de üstü kapalı olarak açıklamada bulunan Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

*19 yıl önce ülkenin yönetimini devraldığımızda yaptığımız en önemli işlerden biri de terör örgütleri ve ideolojik kavgalar yanında suç örgütlerinin cirit attığı ülkede huzuru sağlamak olmuştur.

*Suç örgütlerini ülkenin ve milletin başına musallat olmaktan tamamen çıkardık. Demokrasi ve hukuk dışı her araçtan medet umanlar şimdi yeni arayışlara yönelmiştir.

*Türkiye'yi vesayetin, darbecilerin, gözü doymaz ekonomik tetikçilerin, demokrasiyi hazmedememiş iç ve dış siyaset mühendislerinin, her türünden çetelerin pençesinden nasıl kurtardıysak bu kirli senaryoyu da aynı şekilde bozacağız.

*En büyük üzüntümüz ülkemizde hala çetelerden medet umacak kadar zavallılaşan, küçülen haysiyet fukarası kişiliklerin olduğunu görmektir. PKK'yı ve onun destekçilerini bile samimi ve açık bir dille kaçınanların çetelerle aynı yolda yürümeye başlamaları karşısında şu gerçeği tekrar hatırlatmak isterim.

“SUÇ ÇETELERİ ZEHİRLİ BİR YILAN GİBİDİR”

*Terör örgütleri gibi suç çeteleri zehirli bir yılan gibidir. Onlarla aynı çuvala girerseniz daha sonra başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz.

*Biz demokrasiye, milli iradeye, hukuka, medeniyetimizin ve tarihimizin üzerimize yüklediği sorumluluklara uygun şekilde çalışmaya, mücadele etmeye, hedeflerimize doğru ilerlemeye devam edeceğiz.

*Ne yaparlarsa yapsınlar eski Türkiye hastalıklarını hortlatma noktasında mesafe alamayacaklar. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına engel olamayacaklar.

ÜST DÜZEY PKK’LI ÖLDÜRÜLDÜ

Terörle mücadele konusuna değinen Erdoğan üst düzey PKK’lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

*Askeri darbelerle ülkenin geleceğini karartmayı alet edenlere 15 Temmuz’da en esaslı cevabını verdik. Şimdi de terör örgütlerini bir daha ülkemizde eylem yapamayacak hale getirmek için hainlerin inlerini başlarına geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz.

*Milli İstihbarat Başkanlığı’mızın yerini belirlediği PKK’nın Suriye Genel Sorumlusu ‘Sofi Nurettin’ isimli terörist ülkenin kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirilmiştir.

*Suriye kökenli bu terörist uzun süre örgütün sözde silahlı kanadın sorumluluğunu yürütmüş, ardından Suriye’deki faaliyetlerin başına geçmiştir.

*Bu terörist Fırat Kalkanı, Zeytindalı harekatlarında askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının sorumlusudur. Gara’da 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri de bu teröristtir.

*PKK-YPG’nin Irak ve Suriye’de saklanan elebaşlarının tamamını etkisiz hale getirene kadar operasyonlarımız sürecektir. Bu önemli ele başının etkisizleştirilmesinde görev alan istihbaratçı ve özel harekatçılarımızı tebrik ediyor, her birinin alnından öpüyorum.

PKK’nın Suriye Genel Sorumlusu ‘Sofi Nurettin’

MURAT KARAYILAN’IN AKIL HOCASIYDI

1990 yılında terör örgütüne katılan, PKK Merkez Komitesi ve HPG Askeri Konsey Üyesi olan Sofi Nurettin kod adlı Nurettin Halef El Muhammed, 1995’te Van/Başkale kırsalında grup sorumluluğu, 2007 yılına kadar Hakkari-Yüksekova-Şırnak sorumluluğu, 2007 yılından sonra ise Diyarbakır sorumluluğu görevlerini üstlenmişti.

2009 yılında halihazırda Murat Karayılan’ın yönettiği örgütün askeri kanadı HPG’nin başına getirilen Karayılan’ın akıl hocası Sofi Nurettin kod Halef el Muhammed, bu görevi sırasında, kamu binaları ve yöneticililerinin ele geçirilmesini hedefleyen Beytüşşebap baskını gibi çok sayıda ses getirici eylemi yönetmişti.

2013 yılında HPG sorumluluğu görevini Cemal kod adlı Murat Karayılan’a devrederek, bölücü ve yıkıcı faaliyetlerini Suriye alanına taşıyan Sofi Nurettin, 2015-2020 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG Suriye Genel Sorumlusu oldu.