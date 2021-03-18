Ürküten koronavirüs tablosu! Vakalar da can kayıpları da artıyor

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 49 kişinin testi pozitif çıktı, 81 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1503 oldu, 18 bin 615 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 770 bin 638'e yükseldi. Tabloda vaka sayısı ve can kayıplarındaki artış dikkat çekti.