‘Üniversiteler fuhuş evi’ diyen Ebubekir Sofuoğlu’ndan tepki çeken bir paylaşım daha

Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun Akit TV yayınında üniversiteler hakkında konuşurken sarf ettiği, “Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri. Gördüğüm var. İstisna değil” sözleri her kesimden büyük tepkiler almış, söz konusu sözlere soruşturma başlatılmasıyla birlikte RTÜK’ten kanala ceza kesilmişti.

Bu kez sosyal medya hesabından ‘Sakarya’da fuhuş baskını’ haberini paylaşan Ebubekir Sofuoğlu, “Haklı çıkınca memnun olacağımı mı düşünüyorsunuz?” sözleriyle tepki çekti.

“KAÇI ÖĞRENCİ BELLİ DEĞİL”

Sakarya genelinde 2020 yılı içinde fuhuş operasyonlarına yer verildiği habere ilişkin Sofuoğlu, “Haklı çıkınca memnun olacağımı mı düşünüyorsunuz? Bilakis; üzülüyorum. Sonuçta kimse annesinden böyle doğmadı, 3 tanesi yabancı. Diğerleri bu milletin evlatları. Kaçı öğrenci, belli değil. Derdim, vicdanları yaralayan bu acılara kesin bir çözüm bulunması” ifadelerine yer verdi.

“ÇOCUKLARINIZA SAHİP ÇIKIN”

Bir üniversite öğrencisinin yılbaşı partisinde uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitirdiği haberi de paylaşan Sofuoğlu şöyle konuştu:

* Bu acılara dikkat çektiğim için medya köşelerinden bana saldıran, kalemi zehirli 3 maymnunlar ve onların ezik ortakları. Hadi, neden susuyorsunuz? Cinayetin sebebi belli: Aileden uzakta ve alkolle alınan uyuşturucu.

* Konuşmanız için daha kaç can yanmalı? Neymiş? Açıklamalarım Aileleri tedirgin ediyormuş! Bilakis, çocuklarının terör, uyuşturucu vs ağlarınca istismar edilme ihtimallerini, tabii ki bilmek isterler. Bir üniversitelinin Ecstasiyle, torbacıyla ne gibi işi olabilir? Çocuklarınza sahip çıkın!