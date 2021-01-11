Ümitcan Uygun'un ailesi gazetecilere saldırdı!

Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olarak adı geçen Ümitcan Uygun'un uyuşturucu kullandığı anları sosyal medyadan canlı yayınlaması büyük tepki çekmişti. Skandal görüntüler üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Ümitcan Uygun, gözaltına alındıktan sonra "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek" suçundan tutuklandı. Son dakika haberine göre Uygun ailesi, karar sonrası adliye çıkışında gazetecilere saldırdı. Tehditler savurarak terör estiren aileyi güvenlik görevlileri engellerken aile taksiyle olay yerinden uzaklaştı.

Ümitcan Uygun'un ailesi gazetecilere saldırdı!
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Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümü soruşturmasında ifadesi alınan Uygun'un, sosyal medyada uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüsü paylaşılmıştı. Olaya ilişkin soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Uygun ve birlikte uyuşturucu kullandığı tespit edilen arkadaşı T.K. hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek" suçundan gözaltı kararı çıkardı.Uygun ve T.K., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. T.K., polis sorgusunun ardından serbest bırakılırken, şüpheli Uygun, Ankara Adliyesi'ne getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Uygun, mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Uygun'un "uyuşturucu madde kullanmak ve özendirmek" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

AİLE YAKINLARINDAN BASIN MENSUPLARINA SALDIRI

Öte yandan, şüphelinin adliyeden çıkışını çeken basın mensupları, Uygun'un yakınlarının hedefi oldu.

GAZETECİLER ŞİKAYETÇİ OLACAK

Gazetecilere saldıran ve tehditler savuran Uygun'un yakınları, taksiyle olay yerinden uzaklaştı. Basın mensuplarının, saldırıyı gerçekleştiren kişilerden şikayetçi olacağı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021, 21:40
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