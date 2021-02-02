Ucu açık kabloyu prize taktı, hayatını kaybetti

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyünde, elektrik akımına kapılan 10 yaşındaki Sergen Akkuş’un hayatını kaybettiği bildirildi.

Ucu açık kabloyu prize taktı, hayatını kaybetti
banner23

Alınan bilgiye göre, Simav'a 24 kilometre uzaklıktaki Yeşildere köyü sakinlerinden Mehmet ve Aynur Akkuş çiftinin 3'üncü çocuğu olan Sergen Akkuş (10) ucu açık kabloyu elektrik prizine takması sonucu elektrik akımına kapıldı.   Simav Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akkuş hayatını kaybetti. Aile yasa boğulurken, çocuğun cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kendi evine götürdüğü arkadaşını vurarak öldürdü
Kendi evine götürdüğü arkadaşını vurarak öldürdü
  1. Türkiye

banner19

banner1

banner3

banner18