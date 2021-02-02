Ucu açık kabloyu prize taktı, hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Simav'a 24 kilometre uzaklıktaki Yeşildere köyü sakinlerinden Mehmet ve Aynur Akkuş çiftinin 3'üncü çocuğu olan Sergen Akkuş (10) ucu açık kabloyu elektrik prizine takması sonucu elektrik akımına kapıldı. Simav Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akkuş hayatını kaybetti. Aile yasa boğulurken, çocuğun cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.