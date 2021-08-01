Twitter Türkiye gündemi: Kenevir ekelim

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Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, orman yangınlarının yarasını sarmak için kenevir ekmeyi önerdi. Twitter Türkiye gündemine #kenevirekelim damgasını vurdu.

Twitter Türkiye gündemi: Kenevir ekelim
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 Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabı üzerinden, Türkiye'nin bir çok noktasında çıkan orman yangınlarıyla ilgili paylaşımda bulundu. 

Yangınlara karşı çözüm önerisi sunan Dilipak, "Havayı suyu toprağın islahı, ekonominin canlanması için ve Covid'e karşı şifa kaynağı olan kenevir ekelim" ifadelerini kullandı.

Dilipak'ın paylaşımı şu şekilde:

"Orman yangının yarasını sarmak, havayı suyu toprağın islahı, ekonominin canlanması için ve Covid'e karşı şifa kaynağı olan kenevir ekelim. DSÖ dese yaparsınız değil mi!? Batılılar Kenevir ekiyor, peki bu konuda niye direniyorsunuz!Engelleyenleri Allahın hükmüne havale ediyorum!"

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