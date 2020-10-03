Türkiye’deki güncel corona verileri açıklandı! İşte 3 Ekim tablosu

Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsüyle ilgili güncel veriler paylaşıldı. Bugün 103 bin 219 test yapılırken bin 502 yeni hasta tespit edildi.

59 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Corona nedeniyle bugün 59 kişi hayatını kaybederken, Türkiye’deki toplam hasta sayısı 323 bin 14’e, toplam vefat sayısı da 8 bin 384’e yükseldi.

Paylaşılan güncel verilere göre bin 211 kişi daha virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı 283 bin 868’e çıktı.

Tabloda ağır hasta sayısının bin 470 olduğu ifade edilirken hastalardaki zatürre oranın ise yüzde 6.4 olduğu belirtildi.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 67,1

Bu haftaki yatak doluluk oranı yüzde 49.3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67.1 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 32.3 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı;

“Bugün tespit edilen 1.502 yeni hastamız var. 59 can kaybımız var. Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Yeni hasta sayısını azaltmak zorundayız. Bunun yolu tedbirlere birlikte uymak. Birlik olursak sonunda yenilen virüs olacak.”