Türkiye’deki güncel corona verileri açıklandı!

Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosunu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Koca, son günlerde vaka sayılarının arttığı dört şehrin yoğun bakım hasta sayılarını açıkladı.

Bakan Koca; Diyarbakır’da 30, Kayseri’de 41, Batman’da 22 ve Bursa’da 46 hastanın yoğun bakımda olduğunu belirtti.

Güncel verilere göre, bugün yapılan 41 bin 112 testle beraber toplam test sayısı 2 milyon 904 bin 744 oldu.

Bugün bin 248 vakanın tespit edildiği aktarılırken toplam vaka sayısı da 186 bin 493’e yükseldi. Yine bugün 22 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilirken toplam can kaybının da 4 bin 927’ye çıktığı duyuruldu.

Son 24 saatte bin 312 hastanın, toplamda ise 158 bin 828 kişinin iyileştiği aktarıldı. Öte yandan verilere göre, toplam yoğun bakım hasta sayısı 781, toplam entübe hasta sayısı da 318 oldu.

“TEDBİRLERLE ARADAKİ FARKI AÇMALIYIZ”

Güncel verileri duyuran Bakan Koca, “İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız” ifadelerini kullandı.

DÜN BİN 214 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Koca, dün bin 214 vakanın tespit edildiğini, 23 kişinin yaşamını yitirdiğini ve bin 494 hastanın iyileştiğini açıklamıştı.