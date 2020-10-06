Türkiye'de yüz yüze eğitim 12 Ekim’de başlayacak! Sıra üniversitelerde

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitime aşamalı geçişle ilgili bugün saat 11:00'da bakanlık merkez binada bir basın toplantısı yaparak detayları açıklayacak.

Basın toplantısı öncesi sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Selçuk, tüm ilkokulların 12 Ekim’de açılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk'un bugün yapacağı toplantıda kamuoyu ile paylaşacağı yüz yüze eğitimin aşamalı geçişiyle ilgili bazı detaylara ulaştık.

İLK ARA TATİL BEKLENMEYECEK

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 2020-2021 eğitim öğretim yılı bitmeden önce hatta en geç birinci dönem birinci ara tatilinden bile önce ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim de tüm sınıflar kademeli olarak kısmen yüz yüze ve kısmen uzaktan olmak üzere eğitime açılmak isteniyor.

Onlarda da yine veli onayı alınacak ve dersleri yüz yüze almak istemeyenler, okula gitmese de devamsız sayılmayacak.

İŞTE VELİLERİN ÇOK MERAK ETTİĞİ O SORULARIN CEVAPLARIYLA İLGİLİ SÖZCÜ’NÜN EDİNDİĞİ BİLGİLER ŞÖYLE;

*Okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıflarda 21 Eylül'de haftada 1 gün uyum eğitimi ile başlayan ve sonraki hafta 2 güne çıkarılan eğitime şimdi dahil olan ilkokul 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencileri de haftada 2 gün yüz yüze eğitim alacaklar.

*İlkokullarda okul öncesi ve birinci sınıflarda olduğu gibi Covid-19 salgını nedeniyle 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri için de velilerinin sorumluluğu aldığını gösterir bir taahhütname imzalaması istenecek.

*Okul Öncesi ve 1'inci sınıflarda velilerin yüzde 70'i bunu kabul ederken, risk nedeniyle yüzde 30'u yani yaklaşık 400 bini okula göndermemeyi seçmişti. Okula geden ya da gitmeyen hiçbir çocuğun eğitimden geri kalmaması için gidemeyenler için de uzaktan eğitime takibi sağlanacak. Okula gitsin veya gitmesin tüm kademeler de öğrenciler, okula gitmemiş sayılıp, sınıf tekrarı gibi bir duruma düşürülmeyecek. Ancak uzaktan eğitimde yine öğrencilerin derslere katılımıyla ilgili takip yapılacak.

*Veliler çocuklarını okula göndermek istemezler ise öğrenci tüm derslerini uzaktan eğitimle alacak ve okula devamsız öğrenci sayılmayacak. Velisi kabul eden öğrenciler ise haftada 2 gün okula gelecek.

DERSLER 12 EKİM'DE BAŞLAYACAK

*Sınıf mevcutları yüz yüze eğitim için bölünerek, azaltılacak. Farklı gün ve saatlerde yüz yüze eğitim almaları üzerinde durduğu öğrenildi. Derslerin, okulların velilerden alacağı, çocuğunun okula gitmesini kabul ettiğini gösterir, taahhütname yani onay evraklarının okullarca en geç 9 Ekim Cuma gününe kadar toplanılması ve derslerin de en geç 12 Ekim'de başlatılacağı yönünde çalışma yapıldığı öğrenildi. Veli onayları toplandıktan ve yeni sisteme göre kısmi yüz yüze ve kısmi online yapılacak ders programından sonra okullarda eğitim başlayacak.

6 BİN 200 KÖY OKULU AÇILIYOR

*Köy okulları ve birleştirilmiş sınıflarda öğrenci sayısı zaten az olduğu ve internet alt yapı sorunu olduğundan tüm öğrenciler ve sınıflar için derslerin yüz yüze başlamasında bir sıkıntı görülmedi. Köylerdeki açık olan 6 bin 200 köy okulunda tüm sınıflarda zaten internet altyapısı ve bağlanamama sorunu olduğu için ayrıca da öğrenci sayısı daha az olduğundan 12 Ekim Pazartesi günü tüm sınıflar için pandemi öncesi şartlardaki gibi derslerin başlamasının planlandığı öğrenildi.

KARANTİNADAKİ KÖYLERDE YÜZ YÜZE DERS YOK

COVID-19 salgını nedeniyle karantina altında olan köy veya kırsaldaki okullarda istisna olarak yüz yüze eğitim Valilikler ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla uygun görülecek tarihe kadar derslerin yüz yüze yapılamayacağı kaydedildi.

ÇARŞAMBA YİNE TEMİZLİK GÜNÜ

*Okulların tamamında Çarşamba günü yine temizlik tatili yapılacak. Tüm ders ve teneffüslerde de ve tüm kademelerde sınıflar yeniden steril hale getirilecek. Tüm öğrenciler için maske takmak ders ve teneffüste zorunlu olacak. Veliler de yine randevu almadan okullara gelemeyeceği gibi bahçe dahil eğitim kurumları içine virüs riski nedeniyle alınmayacaklar. Öğrencilerinin durumu hakkında ancak randevuyla okulda görüşme yapabilecekler.

ARA SINIFLAR ARADA KALDI

*Ortaöğretim kurumlarında 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıflar için şu aşamada bir planlama yapılmaz iken 2021 LGS'ye girecek olan 8. sınıf sınav öğrencileri mevcut şartlarda okullarında devam eden kurs programlarına ilave olarak, normal ders akışlarını da bölünmüş sınıflarda ve farklı zaman dilimleri içerisinde almaları planlandı.

YÜZ BİNLERCE ÖĞRENCİ GELMEYECEK

Ara sınıflar gelmediği için okullarda öğrenci yoğunluğu yaşanması beklenilmiyor. Bu yoğunluk düşüşünde ilkokulda velilerin yüzde 30'unun çocuklarını göndermek için onay vermemesi gibi bir etkinin ortaokullarda da yaşanması bekleniyor.

BİRİNCİ SINIFLARIN 300 BİNİ GÖNDERİLMİYOR

İlkokul birinci sınıflarda devam eden eğitime 300 binin üzerinde öğrenci velisi tarafından gönderilmedi. Sınav öğrencilerinin de yüzde 30'unun gelmediği düşünülürse kısmi geçişle de olsa yüz yüze eğitim de 700 binin üzerinde öğrencinin derslere gelmemesi gibi bir durum yaşanabileceği düşünülüyor.

ORTAOKUL VE LİSEDE ARA SINIFLAR KAPALI

*Yine aynı şekilde 2020-2021 eğitim öğretim yılı itibarıyla 2 bin 820 Anadolu Lisesi, 316 fen lisesi ve 92 sosyal bilimler lisesi olmak üzere Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı toplam 3 bin 228 okulda ise 9. sınıflar, 10. sınıflar ve 11. sınıflarda yüz yüze eğitim şu aşamada planlanmıyor.

MESLEKLERDE TÜM SINIFLAR AÇILDI

Bilim Kurulunun önümüzdeki günlerdeki tavsiyelerine göre; ara sınıflar için de okulların açılması gündeme geleceği kaydedildi. Milli Eğitim Bakanlığı tüm dünyada okullar açıkken kademeli geçiş yolunu seçti. Olağanüstü şartlarda ilkokullarda kontrollü süreç işletilmesi, ortaokul ve liselerde de 8 ve 12'nci sınıflar ile meslek liselerinin de önünü açtı.

2,5 MİLYON SINAV ÖĞRENCİSİ GİDECEK

2020 YKS adayı olan sınav öğrencisi 12'nci sınıflar da yine 8‘inci sınıflarda olduğu gibi kurs sistemiyle aynı sisteme ilave olarak, derslerini bölünmüş sınıf ve dersliklerde yüz yüze eğitimle alacaklar. 8'inci ve 12'nci sınıfta olup da sınava girecek olan öğrencilerin okula dönüşü, okullarda öğrenci sayısını 2,5 milyon arttıracak.

10 MİLYON ÖĞRENCİ OKULLARDA OLACAK

Okul öncesi, ilkokullar ve meslek liseleriyle birlikte 5,5 milyonu ilkokul ve meslek liseleri ile 8 ve 12’nci sınıflar derken 10 milyondan fazla öğrenci kısmen de olsa yüz yüze eğitime başlamış olacak.

OKULLAR CUMARTESİ DE AÇILABİLİR

*Bazı derslerin online olması ve sınavlara hazırlıkla ilgili bölümün okullarda Cumartesi gününe açık olmasının da görüşüldüğü öğrenildi. Bu konuyla ilgili Bakan Ziya Selçuk' a eğitim uzmanlarının bir rapor sunduğu da öğrenildi.

MESLEKLER DE TÜM SINIFLAR AÇILDI

*Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Liselerinde okuyan öğrenciler için 9,10, 11 ve 12'nci sınıfların tamamı, tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze uygulama eğitimine geçti. Çok programlı ve meslek lisesi kapsamında olan İHL'ler de böylece eğitime açılmış oldu.

Öte yandan bugün yüz yüze eğitime kısmi olarak başlatılan meslek liselerinde dersler şöyle yapılacak; 9. sınıf mesleki gelişim atölyesi dersleri (2 saat) EBA’dan ve canlı ders uygulamaları ile verilecek. Güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinin tüm teorik dersleri de yine 9. sınıfta EBA’dan yapılacak. 9′ uncu sınıflarda Edebiyat, Din Kültürü, İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Felsefe, Yabancı Dil gibi dersler için okula gidilmeyecek.

HAFTADA 28 SAAT UYGULAMALI DERS

*Meslek liselerinde 9’uncu sınıflar haftada 11 saat, 10’uncu sınıflar haftada 14 saat, 11. sınıflar 22 saat, 12’nci sınıflar ise haftada 28 saat uygulama dersleri için okullarına gidecek. 10’uncu sınıflar 26 saat, 11’inci sınıflar 15 saat ve 12’nci sınıflar yine 15 saat teorik derslerini EBA’dan alacak.

DERSLER HEM OKULDA HEM BİLGİSAYARDA

*Eğitime açılan ve ortaöğretim kurumlarında da, öğrenciler gruplara ayrılacak. Her ders saati 30 dakika olup, 10 dakika teneffüs arası ve 45 dakika öğle arası verilecek. Meslekler de, alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze yapılıp, teorik dersler yine EBA ve Zoom üzerinden uzaktan eğitimle sürdürülecek. Derslerin yine yüzde 40’ının yüz yüze ve yüzde 60’ının uzaktan eğitimle yapılmasının planlandı.

ÜNİVERSİTELERİN DE AÇILIŞI GÜNDEMDE

Üniversiteler bugün online eğitimle 2020-2021 Akademik Eğitim yılına, “Merhaba” denilse de, ilk gün uzaktan eğitime erişimde çok sayıda kesinti sorunu yaşanması ve akşam ilkokullardan sonra, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim için kademeli açılış yapılması üniversite öğrencilerinin tepkisine yol açtı. Üniversiteliler, “İlkokul, ortaokul, lise hatta anaokulu bile açılırken üniversiteler neden açılmıyor?” diye tepki gösteriyor.

YÖK DE SÜRECİ YAKIN TAKİBE ALDI

*Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç'ın talimatıyla üniversitelilerin bu taleplerinin tek tek dikkate alındığı ve daha önce birinci dönemle ilgili online yapılması planlanan ve eğitimin on line veya hibrit yapılmasıyla ilgili yetki üniversitelere devredildi. Üniversiteler de, tıp-hemşirelik-mühendislik gibi uygulama gerektiren eğitimleri dışında, Şubat ayına kadar online eğitim yapma kararı aldı.

ÜNİVERSİTELER İÇİN GÖZLER CUMHURBAŞKANINA ÇEVRİLDİ

*Yüz yüze eğitimle ilgili ilk ve orta dereceli okullarda alınan ara geçiş kararlarından sonra önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversiteler için de genel bir açılış kararını kamuoyu ile paylaşılması üzerinde durduğu, sürecin Bilim Kurulu ile birlikte takip edildiği öğrenildi. Ankara'da üniversitelerin de, kısmi uzaktan ve kısmi yüz yüze eğitimle açılması yönünde genel bir eğilim ortaya çıktığı yine de Bilim Kurulu kararlarına göre hareket edileceği ve üniversiteler için güz dönemi tüm dersler için uzaktan eğitimin eksiksiz planlandığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020, 06:36