Türkiye’de son 24 saatte 1587 yeni vaka tespit edildi, 44 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye’de son 24 saatte 1587 yeni vaka tespit edildi, 44 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 1087 artarak 244 bin 926’ya yükseldi.

TC Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da Twitter’dan paylaştığı “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu”nun güncel verilerine göre, bugün 110 bin 102 test yapıldı, 1587 kişide COVID-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 44 hasta vefat etti, 1087 kişi iyileşti. COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 244 bin 926’ya yükseldi.

Toplam test sayısı 7 milyon 138 bin 492, vaka sayısı 270 bin 133, vefat sayısı 6 bin 370 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 961, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.