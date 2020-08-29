Türkiye’de son 24 saatte 1549 yeni vaka tespit edildi

Türkiye’de iyileşenlerin sayısı 242 bin 812’ye yükseldi

Türkiye’de son 24 saatte 1549 yeni vaka tespit edildi
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Türkiye’de son 24 saatte 1549 yeni vaka tespit edildi, 39 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 1003 artarak 242 bin 812’ye yükseldi.

“Toplamda 7 milyona yakın test yaptık”

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi. Kaybettiğimiz hasta sayımız toplamda 6.000’den fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde.”

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