Türkiye’de son 24 saatte 1549 yeni vaka tespit edildi, 39 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 1003 artarak 242 bin 812’ye yükseldi.
“Toplamda 7 milyona yakın test yaptık”
TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
“Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi. Kaybettiğimiz hasta sayımız toplamda 6.000’den fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde.”