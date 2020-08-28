Türkiye’de iyileşenlerin sayısı yükselişte...

Türkiye’de son 24 saatte 1517 yeni vaka tespit edildi, 36 kişi vefat etti. 1017 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19’u yenenlerin sayısı 241 bin 809’a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu’nu sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye’de son 24 saatte 1517 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 36 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 265 bin 515, can kaybı 6 bin 245 oldu.

Son 24 saatte 1017 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 241 bin 809 oldu.