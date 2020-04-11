Türkiye’de insanlar fırınlara akın edince “yakın temas kuralı” alt üst oldu

Türkiye’de Büyükşehirlerde bu geceden itibaren pazartesi gününe kadar sokağa çıkma yasağı ilan edileceği bilgisi halkın marketlere, fırınlara koşmasına yol açtı.

Korona virüsüyle mücadele tedbiri kapsamında alınan kararın uygulamaya 2 saat kala belli olması tepki topladı.

Market, fırın türü alışveriş noktalarında kalabalıklar oluştu. Korona virüsü tedbirleri için alınan kararın önceden duyurulmaması nedeniyle kalabalıklar oluşturması tepki topladı.

Bu kadar zaman insanların evlerinde izole edilmelerinin ardından bir anda marketlerde ve fırınlarda toplu halde bir araya gelmeleri de riskli durumu artırdı.. Yakın temas kuralı alt üst oldu..