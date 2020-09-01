Türkiye’de son 24 saatte 1572 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 47 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 271 bin 705, can kaybı 6 bin 417 oldu. Son 24 saatte 1003 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 245 bin 929 oldu.
Türkiye’de 1572 kişiye Covid-19 tanısı konuldu
Türkiye’de son 24 saatte 1572 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 47 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 271 bin 705, can kaybı 6 bin 417 oldu. Son 24 saatte 1003 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 245 bin 929 oldu.
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