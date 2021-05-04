Türkiye tam kapanırken onlar tam açıldı

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Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı dönemde Muğla'nın Fethiye ilçesinden gelen görüntüler dikkat çekti. Tam kapanma döneminde özel yatların denize çıkmalarına izin verildiği Muğla'da Göcek Koyu'na açılan grubun tamamen soyunarak koy keyfi yapması anbean kameralara yansıdı.

Türkiye tam kapanırken onlar tam açıldı
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Türkiye'de korona virüs hasta sayılarının yükselmesinin ardından 17 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görülürken, Muğla'nın Fethiye ilçesinde vatandaşlar tarafından ilginç görüntüler kayıt altına alındı. 

Lider Gazete'den Ahmet Arğıllı'nın haberine göre; görüntülerde 2 erkek ve 6 kadının olduğu anlaşılırken, kadınların birbirleri ile samimi pozlar verdiği ve bu anları da telefonla kaydettikleri görüldü. 

KİM OLDUKLARI MERAK EDİLİYOR

Böyle bir görüntünün tam kapanma dönemi ve Ramazan ayı içerisinde ortaya çıkmış olması ise büyük bir infiale yol açarken rahat bir vaziyette tekne üzerinde uygunsuz şekilde dolaşan görüntülerdeki kişilerin kim oldukları ise merak konusu haline geldi. 

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