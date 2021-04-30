Türkiye Sputnik V aşısının kullanımını onayladı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Rusya’nın üretmiş olduğu Sputnik V aşısının kullanımının onaylandığını duyurdu.

Fahrettin Koca’nın paylaşımı şu şekilde:

“Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek.”

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2021, 16:04