Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı oldu!

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acil kullanım onayı sonrası ilk aşıyı yaptırdı.

Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapıldı.

Aşının uygulanmasından sonra Bakan Koca yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Daha önce tünelin ucunda ışık göründü demiştim. Bugün öyle bir gün. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum."