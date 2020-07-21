Türkiye Pınar’a ağlarken… Bir cani daha!

Erzurum’un Palandöken ilçesindeki Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi bahçesinde bir kişi sevgilisi olduğu iddia edilen genç kadını darp etti.

Kadını saçlarından tutan saldırgan hakaretler yağdırarak “Sen benimle dalga mı geçiyorsun, öldürürüm seni” tehdidinde bulundu. Saldırgan genç kızı yere yatırarak karın bölgesine yumruk attı.

“ARA, SANA NE?”

Bu sırada olayı cep telefonu ile görüntüleyen bir kadın, “Polisi arıyoruz” deyip tepki gösterince, şiddet uygulayan kişi “Ara, sana ne” diyerek saldırıyı sürdürdü.

Bahçe duvarının yan kısmından geçen başka bir kadın da “Sen kime vuruyorsun, burası dağ başı mı?” deyince genç kızı yerden kaldırdığı görülen kişi, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler Twitter’da paylaşılınca, tepkilere neden oldu. Darp görüntüleri üzerine harekete geçen polis, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı. (DHA)