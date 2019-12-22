Türkiye'nin yeni denizaltısı suyla buluşuyor

Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin birinci gemisi Pirireis'i havuza çekme töreni Gölcük Tersane Komutanlığında gerçekleştirilecek. Törende ayrıca 5'inci gemi Seydialireis'in ilk kaynağı da yapılacak.



Havadan bağımsız tahrik sistemine sahip Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında 6 yeni tip denizaltının inşası öngörülüyor. Pirireis havuza çekim aşamasına gelirken, ikinci denizaltı Hızırreis'in donatımı, 3'üncü ve 4'üncü denizaltıların gövde imalatları sürüyor.



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Yeni Tip Denizaltı Projesi ile dalmış durumda ve gizlilik içinde uzun süre harekat icra edebilme yeteneği, yüksek süratli gelişmiş torpidoları, satıh hedeflerine (kara dahil) atılabilen güdümlü mermi kabiliyeti olan 6 denizaltı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına kazandırılacak.



Pirireis denizaltısının 2022 yılında hizmete girmesi planlanıyor. Proje kapsamında inşa faaliyetlerine devam edilen diğer 5 denizaltı ise 2027'ye kadar hizmete alınarak donanmanın gücüne güç katacak.



Denizaltılar, 68,35 metre uzunluğa, 6,3 metre mukavim tekne dış çapına, 1850 ton deplasmana ve 40 personel kapasitesine sahip bulunuyor.



Dünyaca "Tip-214" olarak tanınan ve sahip olduğu yakıt pili teknolojisi sayesinde havadan bağımsız tahrik kabiliyetine sahip denizaltılar, Türk Deniz Kuvvetleri için ilk olma niteliği taşıyor. Su altı, su üstü ve kara hedeflerine karşı silahlarla donatılmış olan denizaltılar birçok tipte torpido, füze atabilme ve mayın dökebilme özelliğine sahip bulunuyor.

Thyssen Krupp Marine Systems ana yükleniciliğinde gerçekleştirilen Yeni Tip Denizaltı Projesi, su altı teknolojileri ve denizaltı platformlarına ilişkin teknoloji transferi, altyapı geliştirme çalışmaları, teknik personel yetiştirme, ürün yerlileştirme ve sanayileşme gibi çok boyutlu hedeflerin tamamlanmasını içeren stratejik önemi haiz bir proje niteliği taşıyor.



Denizaltılarda ASELSAN, HAVELSAN, MilSOFT, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Koç Bilgi ve Savunma, TÜBİTAK, AYESAŞ'ın geliştirdiği milli sistemler kullanılıyor ve Gürdesan, Sirena Marine, Arıtaş, İ-Marine gibi birçok yerli üretici inşa sürecine katkı veriyor.



Azami yerli sanayi katılımı hedeflenen projedeki kazanımlar, Milli Denizaltı (MİLDEN) kapsamında inşa edilmesi hedeflenen yerli ve milli denizaltılar için güçlü bir referans olacak.



DENİZALTININ KALBİ HAVELSAN'DAN

Türk Deniz Kuvvetleri için Yeni Tip Denizaltı'nın kalbi HAVELSAN tarafından geliştirdi.



Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi çalışmalarına 2011 yılında başlandı ve sistem için gerçek zamanlı çalışan gömülü yazılım teknolojisi kullanıldı. Denizaltı bünyesindeki 105 farklı birimle kesintisiz entegrasyon sağlandı.



İlk sistem ek özelliklerle birlikte 8 yılda tamamlandı. 2019'da en az 50 gün veri kaydı yapabilen karakutu kabiliyeti eklendi.



Sistem için 400 bin satır kod yazıldı. Projeye 111 mühendis, teknisyen ve uzman emeğini kattı.



Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi'nin marka tescili 2014'te yapıldı, 2015'te patent başvurusunda bulunuldu.

ASELSAN İÇİN İLK OLACAK

ASELSAN ise Yeni Tip Denizaltı Projesi ile askeri haberleşme sistemleri alanındaki yetkinliğini başka bir boyuta taşıyacak. Şirket, Yeni Tip Denizaltı Projesi ile ilk defa denizaltı platformuna yönelik haberleşme sistem çözümü tedarik etti.



Harici ve dahili haberleşme için ihtiyaç duyulan alt sistemlerin tamamını kapsayan Entegre Muhabere Sistemi, su altı ve üstü ses ve veri haberleşmesini sağlıyor.



Entegre Muhabere Sistemi kapsamında telsiz sistemleri (taktik veri linkleri dahil), Uydu Haberleşme Sistemi, Dost Düşman Tanıma/Tanıtma Sistemi (IFF), Muhabere Kontrol Sistemi, kullanıcı terminalleri, Mesaj İşletim Sistemi, veri modemleri, acil durum haberleşme ekipmanları, Güç Dağıtım Sistemi, Operatör Konsolları Soğutma Sistemi, konsollar ve dağıtım birimleri gibi alt sistemler geliştirildi.