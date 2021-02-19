Türkiye'nin uzay programında sıcak gelişmeler!

Türkiye'nin Uzay Programını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023'te sert 2028'de ise Ay'a yumuşak iniş yapılmayı hedeflediklerini duyurmuştu. Erdoğan bu kapsamda, uzaya bir Türk'ün de gönderileceğini söylemişti.

BÜTÇE EN AZ 1.1 MİLYAR DOLAR

Middle East Eye'dan (MEE) Ragıp Soylu'ya konuşan üst düzey bir Türk yetkili; muhalefetin "Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) bütçesi 40 milyon dolar" eleştirilerine cevap vererek, "TUA'nın tek görevi tüm programı koordine etmek. Bu yüzden yüksek bir bütçeye sahip olmaması doğal. Harcama, farklı hükümet kurumları aracılığıyla yapılacak. Örnek vermek gerekirse büyük savunma sanayii şirketleri tarafından. Bu harcamaları bizzat Savunma Bakanlığı paylaştıracak" ifadelerini kullandı. Yetkili, Türkiye'nin 10 yıllık uzay programı kapsamında en az 1.1 milyar dolar harcamayı planladığını belirtti.

SOMALİ'DEN FIRLATILACAK

Haberde dikkat çeken bir diğer konu ise, roketin hangi ülkeden fırlatılacağı. Geçtiğimiz günlerde BBC Türkçe'ye konuşan TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, roketin hangi ülkeden uzaya fırlatılacağı konusunda detaylı bir bilgi vermemişti. MEE'ye konuşan yetkili ise, Türkiye'nin bunun için Somali'ye bir fırlatma tesisini kuracağını ve bu tesisin kurulması ve bakımının 350 milyon dolardan fazla tutacağını söyledi.

TÜRKİYE NEDEN SOMALİ'Yİ SEÇİYOR?

Program çerçevesinde kurulacak olan füze fırlatma üssü için en olası adresin Somali olmasının iki önemli nedeni var: "Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük askeri varlığının Somali'de yer alması ve Somali'nin coğrafi konumu."

Somali coğrafi konum itibariyle Ekvator'a oldukça yakın. Bu özellik, füzenin fırlatılması kolaylığı yanında ucuz maliyeti de getiriyor.