Türkiye'nin ciğer yandı

Van’ın Bahçesaray ve Çatak ilçeleri arasında dün yaşanan felakette çığ altında kalan iki kişiyi arama çalışmaları devam ederken, bugün saat 12.15’te aynı bölgede ikinci bir çığ felaketi yaşandı.

Bölgede kurtarma çalışması yürüten AFAD, UMKE, JAK, Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra köy korucuları ve vatandaşlarında aralarında olduğu kalabalık bir ekip çığ altında kaldı.

Kar altında kalanlardan bir kısmı kendi imkânları ile kurtulurken, bölgede bulunan ve çığdan etkilenmeyen ekipler bu kez ikinci facianın kurbanları için kurtarma çalışmalarına girişti.

FOTO: İHA

Ekipler zamanla yarışırken bölgeden kötü haberler de gelmeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Soylu, sekizi jandarma, üçü güvenlik korucusu toplam 11 kişinin şehit olduğunu ifade etti.

Bu açıklamanın hemen ardından kahreden haberi Van Valisi Mehmet Emin Bilmez duyurdu. Vali Bilmez, çığda sekiz jandarma, üç güvenlik korucusu, üç itfaiye eri ile dokuz sivil vatandaşın yaşamını yitirdiğini söyledi.

AFAD’da 16.10’da yapılan son açıklamada ise Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçeleri arasında yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 26’ya, yaralı sayısının ise 53’e yükseldiği belirtildi.

VAN AFAD İl Müdürü Osman Uçar da çığ altından kurtarılanlar arasında bulunuyor. Yaralıların hastanede tedavisi sürerken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

FOTO: İHA

Van Bahçesaray’da dün 17.45’te yaşanan çığ faciasında bir minibüs karlar altında kalmıştı. Beyaz felaket sonucu beş kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye’yi kahreden bugünkü facia, kar altında olduğu düşünülen iki kişiyi arama çalışmaları sırasında yaşandı.

FOTO: DHA

Çığ felaketi nedeniyle kar altında kalanları arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla AFAD ve jandarma personelini Van'a ulaştıracak olan TSK’ya ait uçak bölgeye gönderildi.