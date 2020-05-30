Türkiye mücadelede adım adım başarıya ulaşıyor

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Mayıs Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı son verilere göre Türkiye'de can kaybı 26 artarak 4 bin 515 oldu. Yapılan 39 bin 230 testte 983 yeni vaka tespit edildi

Türkiye mücadelede adım adım başarıya ulaşıyor
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Türkiye Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 26 kişi Corona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 515'e yükseldi.

Bugün toplam 39 bin 230 test yapılırken, 983 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 163 bin 103 oldu. Bugünkü bin 21 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 126 bin 984'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 308, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 649 olduğu açıklandı..

"TOPLAM TEST SAYISI 2 MİLYONU GEÇTİ"

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Toplam test sayımız 2 milyonu geçti. Düne göre günlük test sayımız 3.000 arttı. Yeni vaka sayımız binin altında. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının ikisine birlikte uymamıza bağlı. Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur” dedi.

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