Türkiye, düzensiz göçmenleri ülkelerine gönderdi

banner32

Türkiye, düzensiz göçmenleri ülkelerine gönderdi
banner23

Türkiye, düzensiz göçmenleri ülkelerine gönderdi

Türkiye’ye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenler sınır dışı edildi.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla girerken Van'da yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ülkelerine gönderildi.

Güvenlik güçlerince yakalanan göçmenler, Van'daki işlemlerin ardından karayoluyla İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na getirildi.

Jandarma gözetiminde güvenli bölgede bekletilen göçmenlerin, İl Göç İdaresinden yetkililerin gelmesiyle evrakları düzenlendi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Air Arabia Hava Yollarının G9284 sefer sayılı uçağıyla ülkelerine gönderildi.

YORUM EKLE
Gönder
banner28
SIRADAKİ HABER
Elektrik kesintisi!
Elektrik kesintisi!
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18