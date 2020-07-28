Türkiye, Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini duraklattı

Geçen hafta tırmanan Doğu Akdeniz gerilimi ardından Türkiye ile Yunanistan diyalog için adım atmaya hazırlanıyor. Erdoğan’ın talimatıyla gerilim yaşanan bölgedeki arama faaliyetleri duraklatıldı

Türkiye ile Yunanistan arasında geçen hafta tırmanan Doğu Akdeniz geriliminde yumuşama sinyalleri geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Doğu Akdeniz’deki arama faaliyetlerinin, Erdoğan’ın talimatıyla bekletildiğini açıklarken Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da, “Baskı veya tehdit olmadan Türkiye ile diyaloğa hazırız” dedi.

Kalın, katıldığı bir canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Yunanistan’la yaşanan Doğu Akdeniz gerilime dair de konuşan Kalın, Yunanistan'la bir diyalog zemini olup olmadığına ilişkin soruya, "Var, şu anda bir diyalog zemini devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde biz önkoşulsuz bir şekilde Yunanistanla bütün bu konuları; Ege, kıta sahanlığı, adalar, hava sahası, arama tarama çalışmaları ve Doğu Akdeniz diğer bütün ikili konuları konuşmaya hazırız" karşılığını verdi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma çalışmalarının 1 ay durdurulması ya da ertelenmesinin söz konusu olup olmadığına ilişkin soru üzerine Kalın, NAVTEX'in değişik dönemlerde yayınlandığına işaret etti. Türkiye'nin yaklaşık 10 yıldır bunu yaptığını anımsatan Kalın, şöyle konuştu:

"Son NAVTEX yayınlandığında Yunanistan tarafı çok aşırı bir tepki verdi. Sanki biz gidip hemen Meis Adası'nı işgal edecekmişiz gibi, böyle bir şey söz konusu değil. Oruç Reis'in arama tarama yapması planlanan yer Meis Adası'na 180 kilometre mesafede. Yani yanında falan, kıta sahanlığında değil. Buna rağmen Cumhurbaşkanımız, 'madem bu müzakereler devam edecek bir görelim önümüzü, bir müddet bekletelim' dedi. Şimdilik de bir müddet bekletebiliriz."

YUNAN BAKAN’DAN AÇIKLAMA

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da, temaslarda bulunmak üzere başkent Atina'da bulunan İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği (AB) ve İş Birliği Bakanı Arancha Gonalez Laya ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili açıklamalarına değinen Dendias, "Baskı veya tehdit olmadan Türkiye ile diyaloğa hazırız. Türkiye ile tek sorunumuz, kıta sahanlığı ve deniz yetki alanlarının belirlenmesidir" dedi.

Laya ise dün Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldiğini anımsatarak, "Edindiğim izlenime göre Türkiye, Atina ile diyalog arzu ediyor" şeklinde konuştu.