'Türkiye'den uçtu Lübnan'a düştü' haberleriyle olay olmuştu!

Türkiye'nin güneyinden rüzgarın sürüklemesi sonucunda Lübnan kıyılarına zorunlu iniş gerçekleştirdiği şeklindeki haberlerle gündeme gelen Türk paraşütçü Mahmut Ertunç, SABAH'a konuştu. "Paramotor kullanan herkes bunun mümkün olmayacağını bilir. Paraşütle değil uçakla gittim. Bu tür haberler uçmak isteyenlere zarar verir" diyen Ertunç, "17 Kasım'da Lübnan'a uçakla gittim. Sahilde normal uçuş yaparken sert bir rüzgar vardı. Acil iniş yapmam gerekti. Şanssızlığım iniş yaptığım yerde askeri birlik varmış. Serbest kalmam sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan faktörü de çok etkili oldu" ifadesini kullandı.

"LÜBNAN'A UÇAKLA GİTTİM"

Türkiye'de 6 ay önce yamaç paraşütü eğitimini tamamladıktan sonra kendisine aldığı paramator ile uçuş yapmaya başladığını ifade eden Mahmut Ertunç, Sakarya, Fethiye ve memleketi Gümüşhane'de tek başına uçuşlar yaptığını aktardı. Lübnan'a daha önce kamp yapmaya gittiğini ve iki ay kaldığı kaydeden Ertunç, 17 Kasım'da ise ikinci kez paramotoru ile birlikte turistik amaçlı olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçakla Beyrut'a gittiğini söyledi.

"ŞANSSIZLIĞIM ACİL İNİŞ YAPTIĞIM YERDE ASKERİ BİRLİK VARMIŞ"

Olayın yaşandığı gün Lübnan sahilinde normal bir uçuş yaptığını belirten Ertunç, "Kalkış yaptıktan sonra 3 kilometre uçtum. Benim uçuş yaptığım yerde sanırım insanlar daha önce paramotor görmemiş olabilir. O yüzden beni telefonlarıyla takip ederek çekim yaptıklarını gördüğüm. Ancak havada sert bir rüzgar vardı. Acil iniş yapmam gerekiyordu. Orada en uygun gördüğüm yere acil iniş yapmayı planladım. Şanssızlığım benim iniş yaptığım yerde askeri birlik varmış. Askeri birliğin tehlike altında olduğunu düşünmüşler. O yüzen de olay büyüdü. İnsanların üzerime koşa koşa geldiğini gördüm" diye konuştu.

İYİ DAVRANDILAR



Güvenlik güçleri tarafından sorgulanmak üzere gözaltına alındığını ve olaydan kısa bir süre sonra Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği yetkililerinin de kendisini yalnız bırakmadığını belirten Ertunç, "Bir gece gözaltında kaldım. Malzemelerime el koydular. Asker, polis çok iyi davrandı. Orada bir daha izinsiz uçuş yaparsam hapis cezasıyla cezalandırılacağımı bildiren bir taahhüt imzalattılar. Malzemelerimi aldıktan sonra Türkiye'ye döneceğim" dedi.

ERDOĞAN FAKTÖRÜ

Gözaltına kaldığı süreçte yaşadığı ilginç anları da aktaran Ertunç şunları söyledi:



"Türkiye'den yurtdışına gittiğinizde insanlar size iki soru soruyor. Birincisi Müslüman olup olmadığınız, ikincisi Tayyip Erdoğan'ı sevip sevmediğiniz. Bundan sonra size karşı davranışları değişiyor. Erdoğan faktörü var. Ben karakoldan çıkarken 'Good Erdoğan' diye sevgi gösterisinde bulundular. Türk dizilerini de çok seviyorlar. Ben de onlara yeni dizilerimizi tavsiye ettim. Kullandıkları Türkçe kelimeleri dizilerimizden öğrenmişler"

YANLIŞ HABERLER BENİ ÇOK ÜZDÜ



Lübnan basınında yer alan ve Türkiye'den rüzgarın sürüklemesi sonucunda Lübnan'a zorunlu iniş yaptığı şeklinde ifadelerin kendisine ait olmadığını, bu şekilde çıkan haberlere çok üzüldüğünü kaydeden 30 yaşındaki genç paraşütçü, "Paramator kullanan herkes bunun imkansız olduğunu bilir. Bu tür asılsız haberler; uçan, uçmaya başlamayı düşünen herekse zarar veriyor. Paramotor bir terör aracı olarak da kullanıldı. Bu sporun terörden arındırılması gerekiyor. İnşallah arındırılır. Bir yasak gelmediği sürece uçmak istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜLERİ OLAY OLMUŞTU



Lübnan basınının Türk paraşütçü Mahmut Ertunç'un Türkiye'nin güneyinden yaptığı uçuş sırasında rüzgara kapılarak Lübnan'a iniş yaptığını yazması sonrası o anlara ait görüntüler sosyal medyada geniş yer bulmuş, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl is olay sonrası sosyal medyada yayılan bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.