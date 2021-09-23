Türkiye'den Büyük Adım!

Türkiye geçtiğimiz yıl tarihinin en büyük doğalgaz keşfini yaptı. 2023'te çıkarılması planlanan doğalgaz, enerji bağımlılığının sona ermesinde bir kilometre taşı olacak. Peki, Türkiye denizden kendi doğalgazını çıkaracak güce nasıl erişti? Mavi Vatan'daki denklem nasıl Türkiye lehine değiştirildi? İşte o sürecin hikayesi...



"Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna1 kuyusundaki sondajında hamdolsun 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda." Bu konuşmalardan yıllar önce adeta Doğu Akdeniz'de bir soğuk savaş başlamıştı. Doğalgaz ve petrol araştırmaları yapılıyor, Yunanistan birbiri ardına iş birliği anlaşmalarına imza atıyordu. Türkiye o sularda yok sayılıyordu. Çünkü Türkiye'nin elinde sondaj gemisi yoktu. Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığı hep tercih edilen bir olguydu. Bu yüzden ankara hep denklemin dışında tutuluyordu. Bir atılım yapılmalıydı. Yeni bir vizyon ortaya konulmalıydı. Dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak bunun için kolları sıvadı. Neler yapılması gerektiği konusunda uzun çalışmalar yapıldı. Doğu Akdeniz, Karadeniz sahasında kapsamlı araştırmalar yapıldı. Türkiye'yi enerjide söz sahibi yapacak yeni bir vizyon ortaya konuldu.



Gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye'nin enerji ihtiyacı, 2000'li yılların başından itibaren düzenli bir şekilde artmıştı. Her yıl enerjiye milyarlarca dolar ödeniyordu. Dışa bağımlılığı azaltmak gerekliydi. Bunun için yeni kaynakların bulunması ve işletilmesi gerekiyordu. Yani milli bir enerji politikasını hayata geçirmek büyük önem taşıyordu. Tüm engellemelere rağmen ortaya konulan yeni vizyon ve dirayetle sondaj gemileri alındı.

O dönem Türkiye'nin aslında nasıl bir dönemeçte olduğunun farkında değildi çoğu kimse.



2017'de milli enerji ve maden politikası devreye sokuldu. Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih, 31 Mayıs 2018'de Akdeniz'e uğurlandı.

Akdeniz'de ilk sondaj çalışması Alanya1 kuyusunda yapıldı. Onu diğer sondaj çalışmaları takip etti. Başta o çalışmaları önemsemeyenler işin ne kadar ciddi ve önemli olduğunu zamanla anlamaya başladı. Dünya gözlerini Türkiye'nin petrol ve doğalgaz aramalarına çevirdi.

Fatih sondaj gemisinin ikinci durağı Karadeniz oldu. Sondaj kulesinin İstanbul Boğazı'ndan geçmesi için uzun bir hazırlık dönemi geçirdi. Yüz metreyi aşkın kule söküldükten sonra İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde Karadeniz'e uğurlandı. Trabzon limanına ulaşan Fatih sondaj gemisine yeniden sondaj kulesi monte edildi. Ardından Sakarya sondaj sahasına hareket edildi. Sismik araştırma Barbaros Hayrettin'in bölgede yaptığı sismik araştırmalar, açılacak kuyuların yerini belirledi.



Daha önce Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisiyle 8 kuyuda şansını deneyen Fatih, Karadeniz'deki ilk ilk sondajını Tuna 1 lokasyonunda yaptı. Yapılan çok sayıda denemenin sonunda yüzleri güldüren sonuç alındı. Fatih sondaj gemisinin Tuna1 kuyusunda açtığı 9'uncu kuyudan elde edilen sonucu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünyaya duyurdu. "Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 kuyusundaki sondajında, hamdolsun 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda" dedi.



Karadeniz'deki bu en büyük keşif, aynı zamanda 2020 yılında denizlerdeki en büyük keşif olarak kayıtlara geçti. Sondaj gemileri çalışmalara devam etti. Türkiye, bu tarihi keşiften sonra 85 ve 135 metreküplük ek doğalgaz keşifleri yaptı. Toplam rakam böylece 540 milyar metreküpe ulaşmış oldu.

Karadeniz gazının karaya çıkarılmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, gazı 2023'te karaya çıkarmayı hedefliyor. Filyos Limanı'nda rafineri ve tesis kurma çalışmaları devam ediyor. Zamanında büyük bir vizyonla alınan sondaj gemileri ise araştırmalarını sürdürüyor. Amaç gelecekte Türkiye'nin enerji alanında tam bağımsızlığını ilan etmesi.