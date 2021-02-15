Türkiye'de vaka sayıları kritik!

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısını açıkladı. Peki, Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü? İşte 15 Şubat 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı....

Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 945 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1232 oldu, 7 bin 106 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 482 bin 435'e yükseldi.