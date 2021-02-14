Türkiye'de vaka sayıları korkutuyor!

Sağlık Bakanlığı 14 Şubat 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı...

Türkiye'de vaka sayıları korkutuyor!
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 covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs (-19)  sayısını açıkladı.

Peki, Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü? İşte 14 Şubat 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

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