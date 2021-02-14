Türkiye'de vaka sayıları korkutuyor!

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısını açıkladı.
Peki, Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü? İşte 14 Şubat 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
Sağlık Bakanlığı 14 Şubat 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı...
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısını açıkladı.
Peki, Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü? İşte 14 Şubat 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...