Türkiye'de Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli şekilde geliyor

Gelen son dakika haberine göre; Türkiye geneli yağışlara teslim olurken, Meteoroloji'den ve AFAD'dan uyarı üstüne uyarı geldi. Yağmurlu hava ne kadar devam edecek? sorusunun cevabı da belli oldu.

1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, salı ve çarşamba günleri Burdur ve Isparta genelinde aralıklarla görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.

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Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.