Türkiye'de Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli şekilde geliyor

Gelen son dakika haberine göre; Türkiye geneli yağışlara teslim olurken, Meteoroloji'den ve AFAD'dan uyarı üstüne uyarı geldi. Yağmurlu hava ne kadar devam edecek? sorusunun cevabı da belli oldu.
1Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, salı ve çarşamba günleri Burdur ve Isparta genelinde aralıklarla görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.
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Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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İstanbul'da aniden bastıran yağmur vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu. Yağışların çarşamba günü karla karışık yağmura dönmesi bekleniyor. Fotoğraf: Ünal Çam
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Marmara'nın doğu ve güneyi ile İzmir, Manisa ve Aydın'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yarın ilk saatlerden itibaren İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) yağış öngörülüyor.
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