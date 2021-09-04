Türkiye'de insan sağlığını tehlikeye atan PCR çetesi tespit edildi

Sosyal medya sitesi Instagram’da yüz binden fazla takipçisi bulunan ve “Tur Şirketi” olarak tanımlanan “Bon Plan Turkey Pro” isimli şirketin, Türkiye’den yurtdışına çıkacak gurbetçilere ve turistlere sahte PCR testi verdiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek’in haberine göre, Müşteri gibi iletişime geçilen şirket yöneticileri, “Negatif test konusunda problem yok. Buraya gelmenize de gerek yok. Siz bugün istiyorsunuz, yarın test elinizde. Ücreti kişi başı 25 Avro” dedi.

IBAN numarası da veren şirketin, daha önce çok sayıda yurttaşa test yapmadan sahte negatif PCR testi verdiği öğrenildi.

İki aylık tatilin ardından yaşadığı Avrupa ülkesine dönmek için PCR testi almak isteyen ve arkadaşlarından “Bon Plan Turkey Pro” ismini duyduğunu dile getiren bir yurttaş, “Ben normal test yapıp PCR sonucu veriyorlar sandım. Durum farklıymış. Fiziksel olarak hiçbir işlem yapmadan direkt negatif sonucu sana gönderiyorlar. Bazı tanıdıklarım aldı. 250 TL ödedi. Sınırları geçerken PCR isteyen ülkelerde bir sıkıntı yaşamadılar. Fakat ben böyle bir sahtekârlık yapmak istemedim. Sağlık sonuçta, kimsenin hayatını riske atmamalıyız” dedi.