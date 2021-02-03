Türkiye'de ikinci parti aşıların gelişi ve uygulanacak kişiler belli oldu

Türkiye Sağlık Bakanı Koca, "İkinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü ve aşama aşama 2. gruba dahil vatandaşlar aşılanacak." değerlendirmesinde bulundu.

"3 KİŞİDE GÜNEY AFRİKA VE BREZİLYA VARYANTI İLE KARŞILAŞILDI"

Koca, Türkiye'de, İngiltere mutasyonları dışında, 2 kişide Güney Afrika varyantı, bir kişide de Brezilya varyantı ile karşılaşıldığını açıkladı.

"KİTLESEL HAREKETE YOL AÇACAK DÜZENLEMEDEN KAÇINMALIYIZ"

Bakan Koca, "Yurt içinde kitlesel harekete yol açacak, bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü düzenlemeden kaçınmak zorundayız. Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimin mevcut şartları dışında önemli bir hareketliliğe de sebep olabileceği unutulmamalıdır." ifadesini kullandı.

"YÜZ YÜZE EĞİTİM KONUSUNDA SIKI TAKİP YAPILACAK"

Koca, yüz yüze eğitime geçişe ilişkin, "Sınırlı da olsa artan hareketlilikle birlikte doğacak muhtemel risklere karşı sıkı bir takip yapılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.