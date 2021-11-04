Türkiye'de BioNTech aşısında 3. doz başladı

İki doz BioNTech aşısı yaptıranlara hatırlatma dozunun yapılmasına bugünden itibaren başlandı. TC Sağlık Bakanı Koca, ikinci dozun üzerinden 6 ay süre geçen riskli gruplara 3. doz BioNTech aşısının yapılacağını açıkladı. 60 yaş üzerindekiler ile 18-60 yaş arasında olup kronik hastalığı olanlar ve yüksek riskli mesleklerde çalışanlara 3. dozda öncelik tanınacak.

İki doz BioNTech aşısı olanlara 3. doz aşı yapılacak. Hatırlatma dozu aşılamaları bugün yüksek riskli kişilerle başladı.



Koronavirüs Bilim Kurulu'nda alınan kararları dün TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.



Koca "mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Bu gruplar; 60 yaş üzerindeki vatandaşlar, 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar, başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar'' dedi.



Bilim Kurulu'nda mevcut aşılama programı da ele alındı. 1. doz aşı yaptıranların nüfusa oranının yüzde 67,2 her iki doz aşısını yaptıranların oranın ise yüzde 59 olduğu vurgulandı.

Toplumsal bağışıklık için oranın yüzde 70 seviyesinin üstüne çıkması gerektiği belirtildi. Özellikle hamile ve ileri yaştaki kişilerin tam aşılı olmasının önemine değinildi. Okullarda yürütülen rastgele tarama testlerine devam edileceği mesajı verildi.