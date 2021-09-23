Türkiye'de Bakanlık Harekete Geçti!

Sağlık Bakanlığı, Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün sağlık ocaklarında bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığına ilişkin sözleriyle ilgili soruşturma başlattı



Sağlık Bakanlığı'ndan Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün bebeklere aşı sözleriyle ilgili soruşturma

Sağlık Bakanlığı, Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün bebeklere aşı sözleriyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

Ege üniversitesinde görevli bir öğretim üyesinin iddiaları ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün bebeklere yanlış aşılar yapıldığına ilişkin iddiaları kabul edilemez. Mevcut aşı güvenliği alt yapımızın bu tür iddiaları haklı çıkarması mümkün değildir. İddianın kaynağı hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır.

Bakanlığımız güçlü ve güvenli bir aşı takip sistemine sahiptir. Bakanlık deposundan çıkıştan ilgili kişiye uygulanışına kadar bütün süreç, barkodla dijital olarak takip edilmektedir. Bu konuda dünyada en güçlü alt yapıya ve en tecrübeli sağlık personeline sahip ülkelerin başında geliyoruz. Bilhassa birinci basamak sağlık kuruluşlarımız bu hususta titizlikle ve fedakarca yaygın aşılama programlarını başarıyla yürütmüşlerdir. Soğuk zincirin kırılması, sistemde herhangi bir aksama olması, aşamalardan herhangi bir düzeyde hata yapılması halinde sistem otomatik olarak uyarı vermekte ve gerekli incelemeler yapılarak tedbirler alınmaktadır. İlgililer hakkında soruşturma yapılmaktadır.



İzmir ilimizde hatalı aşı uygulamasına ilişkin, sistem uyarısı ve ilgili sağlık personelimizin tutanağı üzerine bir soruşturma yürütülmektedir. Hastanın sağlık durumu ile ilgili olumsuz bir durum yoktur. Yakın takibi devam etmektedir. İlgili öğretim üyesinin maksadını aştığını tahmin ettiğimiz talihsiz açıklamaları üzerine Bakanlığımızca yeni bir soruşturma başlatılmıştır.