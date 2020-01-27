Türkiye'de 9'u Çinli, 12 kişi coronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Türkiye'de 9'u Çinli, 12 kişi coronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Aksaray'da 9'u Çinli işçi 3'ü Türk 12 kişi coronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı müşahede altına alındı.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü'nde doğalgaz depolama tesisinde çalışan Çin uyruklu 2 işçi de baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayeti görüldü. Rahatsızlanan 2 işçiyle birlikte toplam 9 işçinin yaklaşık 5 gün önce ülkelerinden geldiği belirlendi. Bu bilgi İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirildi. Sağlık Müdürlüğü'de coronavirüs şüphesi nedeniyle hastalanan 2  işçinin yanı sıra diğer 7 Çinli işçi ile bu işçilerin tesislere ulaşımını sağlayan tur şirketindeki 3 kişi tedbir amaçlı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, acil serviste tedbir amaçlı müşahade altına alındı. Hastane personelie hijyen maskesi dağıtıldı. Sağlık Müdürlüğü yetkileri gerekli tahlil ve incelemelerin yapıldığını belirtti.

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