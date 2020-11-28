Türkiye corona virüs tablosu: 182 can kaybı, 30 bin 103 yeni vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Kasım 2020 günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 182 can kaybı yaşanırken, 30 bin 103 yeni vaka kaydedildi.

Türkiye corona virüs tablosu: 182 can kaybı, 30 bin 103 yeni vaka sayısı
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Türkiye'de corona virüs salgını nedeniyle son 24 saatte yapılan 174 bin 443 test sonucuna göre; 182 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 103 yeni vaka tespit edildi.

Sempton gösteren vaka sayısı 6 bin 714, iyileşen sayısı ise 3 bin 611 olarak kaydedildi.

Bu rakamlara göre; salgının Türkiye'de ilk defa görüldüğü tarihten itibaren; 18 milyon 247 bin 424 test yapılırken 13 bin 373 vatandaş hayatını kaybetti. 4 bin 903 ağır hastanın tedavisi devam ederken, 396 bin 227 hasta iyileşti. 

Sağlık Bakanlığı'nın yayınlandığı 28 Kasım 2020 Türkiye corona virüs tablosuSağlık Bakanlığı'nın yayınlandığı 28 Kasım 2020 Türkiye corona virüs tablosu

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020, 19:55
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