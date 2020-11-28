Türkiye corona virüs tablosu: 182 can kaybı, 30 bin 103 yeni vaka sayısı

Türkiye'de corona virüs salgını nedeniyle son 24 saatte yapılan 174 bin 443 test sonucuna göre; 182 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 103 yeni vaka tespit edildi.

Sempton gösteren vaka sayısı 6 bin 714, iyileşen sayısı ise 3 bin 611 olarak kaydedildi.

Bu rakamlara göre; salgının Türkiye'de ilk defa görüldüğü tarihten itibaren; 18 milyon 247 bin 424 test yapılırken 13 bin 373 vatandaş hayatını kaybetti. 4 bin 903 ağır hastanın tedavisi devam ederken, 396 bin 227 hasta iyileşti.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınlandığı 28 Kasım 2020 Türkiye corona virüs tablosu

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020, 19:55