Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Oruç Reis gemisinin "Mavi Vatan" sınırları içinde çalışmalarına kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Bazı ülkelerin bu çalışmaları bahane ederek Doğu Akdeniz'de oynadıkları tehlikeli oyunların Türkiye açısından kabul edilemez boyutlara ulaştığını belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Türkiye, bölgesinde ve özellikle de Doğu Akdeniz'de yaşanan tüm konularda iş birliği yollarını genişletme ve yapıcı diplomasiyi işletme gayreti içindedir. Israrla ülkemize karşı oyun kurmaya çalışanlar ve Türkiye'yi ana karasına hapsetme hayali peşinde koşanlar, kaybedenler arasında yerlerini almaya mahkumdur.

Türkiye'nin dostluğu değerlidir, bilen için."

AK PARTİLİ ÇELİK: AVRUPA BİRLİĞİ BU SİYASİ TİYATRONUN FİGÜRANI OLMAMALIDIR

Öte yandan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından şu açılamaları yaptı:

"Doğu Akdeniz’deki “Yunan tiyatrosu” hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka bir şey değildir. Buna eklenen Fransız tehditkarlığı ise ciddiyetsizliktir. Avrupa Birliği bu siyasi tiyatronun figüranı olmamalıdır.

Yunanistan’ın diplomasiden anladığı kendi şımarıklığını Avrupa siyaseti haline getirmektir. Macron yönetimi ise el attığı her konudaki başarısızlığını Akdeniz’de laf kalabalığı ile örtmeye çalışıyor. Kabadayılık, mahalle dayanışması ve şımarıklık üçlüsünden siyaset çıkmaz.

Mavi vatan’da tek damla sudan taviz vermeyeceğiz. Kendi Mavi vatanımızda siyasi oyun oynatmayız. Türkiye ile hak ve hukuk temelinde konuşan kazanır. Türkiye’ye tehdit diliyle konuşan kaybeder. Nokta."