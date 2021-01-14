Türk SİHA’ları çığır açıyor…

Türkiye'nin yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar TB2, başarılarıyla dünya gündeminde konuşulmaya devam ediyor.

Son olarak Azerbaycan'ın Ermenistan'ın Dağlık Karabağ işgaline karşı yürüttüğü mücadelede başarılı bir şekilde kullanılan ve Azerbaycan'ın galibiyetinde önemli bir rol oynayan Bayraktar TB2, rakipleriyle girdiği her kıyastan üstünlükle çıkıyor.

"TÜRK SİHA'LARI SAVAŞLARIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRİYOR"

ABD'li Washington Times gazetesi, son yayınladığı analizde Bayraktar TB2 SİHA'larının küresel çaptaki başarısını ele aldı.

Azerbaycan'ın zaferinden sonra dünya çapındaki tüm ordu liderlerinin gözlerini Bayraktar TB2'ye çevirdiğini aktaran analizde, Türk üretimi İHA ve SİHA'ların yakın gelecekte tüm savaşların seyrini değiştireceği ifadeleri kullanıldı. İngiltere gibi batılı güçlerin Bayraktar TB2'ye yakın ilgi gösterdiğini aktarılırken, Türk SİHA'larının rakiplerine göre daha küçük, daha ucuz ve kullanımı daha kolay olan tasarımının, teknolojik üstünlük kurmasında da oldukça etkili olduğu belirtildi.

"BAYRAKTAR TB2 VARSA BAŞKA ŞEYE İHTİYACINIZ YOK"

ABD'Lİ şirket Frost & Sullivan'ın havacılık ve savunma sanayi başkan yardımcısı Michael Blades'in küresel savunma piyasasındaki görüşlerine yer verilen analizde, Blades'in "Bu SİHA ve İHA'lar elinizdeyken düşman hedeflerine hasar vermek için daha fazla teknolojiye de ihtiyacınız yok." Dediği de aktarıldı.

Bayraktar TB2'nin ABD ordusu tarafından yaygın olarak kullanılan Predator, Global Hawk ve Reaper gibi rakiplerine kıyasla çok daha çekici ve etkili olduğunun ifade edildiği analizde, küresel ilginin Türk SİHA'larında yoğunlaştığı ayrıntısı da yer aldı.

Türk İHA ve SİHA'larının Libya, Yemen ve Suriye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında kullanıldığını aktaran Times, orta ve küçük ölçek tasarımının hareket kabiliyetini artırdığını ve rakiplerine göre çok daha yüksek ölçekte başarı elde ettiğini söyledi.