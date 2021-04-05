Türk bayrağını yakıp, Atatürk’e hakaretler savurmuştu! Tutuklandı

Twitter'da 'SapıkAlihantutuklansın' etiketiyle paylaşılan videolarda, bir çocuğun Özgecan Aslan ile Atatürk’e hakaretler ederek ve Türk bayrağını yaktığı görüntüler vardı. Korkunç görüntülere 7’den 70’e herkesten tepki yağınca, gözaltına alınan A.Ş. İsimli genç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Twitter'da dün akşam saatlerinde gündemi sarsan bir olay yaşandı. İsminin Alihan Ş., olduğu iddia edilen 18 yalından küçük genç, paylaştığı videolarında; Türk Bayrağı'nı yırttı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Özgecan Aslan'a hareketler yağdırdı. Ayrıca 3 yaşındaki bir çocuğa da cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Şok edici görüntülerin ardından sosyal medya ayağa kalktı ve #SapıkAlihanTutuklansın etiketi Twitter'da Türkiye Gündemi'nde birinci sıraya çıktı.